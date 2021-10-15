وزيرة الثقافة: الجزائر مهد الإنسانية والإستعمار الهمجي سيبقى وصمة عار

قالت، وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال. أن الجزائر هي “ثاني مهد للإنسانية” بعد أثيوبيا. وأن “الإستعمار الهمجي” لإفريقيا “وصمة عار” في تاريخ البشرية.

وأضافت شعلال خلال افتتاح معرض للإثنوغرافيا الإفريقية بمتحف الباردو، أن هذه التظاهرة الثقافية “مناسبة لتذكير من يجهل التاريخ بأن إفريقيا كانت دوما معمورة بسكانها. قبل مجيء من استعبدوا أبناءها وهجروهم قسرا واستحوذوا على خيراتها”.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الأفعال تشكل “أبشع صور الإبادة الجماعية لسكانها من قبل الإستعمار الهمجي. الذي يبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية”. مؤكدة أنه “ليس من شرف أحد مهما كان أن يتغنى اليوم وغدا بالمآثر الحضارية المزعومة. للإستعمار أو تبرير ما اقترفه من جرائم بشعة”.

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وكشفت في ذات السياق، أن “ما قدمته الشعوب الإفريقية من أجل التحرر والانعتاق وما تقدمه اليوم الشعوب المناضلة التي مازالت تحت وطأة الاحتلال في قارتنا. أو التي ترفض التدخل في شؤونها والوصاية عليها يعكس مدى رفض الإملاءات الخارجية”.

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