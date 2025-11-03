وزيرة الثقافة: الراحل الطيب زيتوني كان رجل دولة مخلص

تقدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بأصدق عبارات التعزية والمواساة إلى أسرة الفقيد الطيب زيتوني، وزير المجاهدين الأسبق، وإلى كل من عرفه ورافقه في مسيرته الطويلة في خدمة الوطن.

وأكدت الوزيرة، في رسالة التعزية، أن الفقيد كان رجل دولةٍ مخلصاً، مؤمناً بواجب الذاكرة الوطنية. وساعياً للحفاظ على القيم التي قامت عليها الجزائر المستقلة.

وأضافت ان الراحل ترك أثراً طيباً في مساره المهني والإنساني، وظلّ وفياً لمبادئ نوفمبر وروحها الجامعة.