وزيرة الثقافة: الصالون الدولي للكتاب سيحافظ على موعده وتمديد مُدته

أكدت وزيرة الثّقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الخميس، إن الصالون الدولي للكتاب، سيحافظ على موعده مع تمديد مدته.

بالإضافة إلى تسطير برنامج ثقافي مرافق وملتقيات دولية تمنحه الأهمية والمكانة التي تليق به كحدث ثقافي دولي كبير.

وجاء ذلك خلال إشراف الوزيرة، على إعادة فتح المكتبة الوطنية الجزائرية المقر القديم في شارع فرانز فانون بتيلملي بالعاصمة.

وأكدت بن دودة، أن هذه المكتبة تظلّ في ذاكرة الأجيال فضاءً معرفيّا مميّزا، خاصة لأبناء الجامعة والبحث العلمي.

كما أشرفت الوزيرة، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين المكتبة الوطنية الجزائرية والمكتبة الوطنية التاريخية الأوكرانيّة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد إطار التعاون وكذا تسطير برامج عمل مشتركة بين الطرفين.

وأكدت الوزيرة، في هذا الشأن، أن الاتفاقية تؤسّس لقيم معرفيّة ترافق الصّداقة والتوافق السياسي.

مضيفة أن الجزائر تحُوز ثروةً هائلةً فيما يتعلّق بالمخطوط والخزائن العائليّة ومكتبات الزّوايا.

بالإضافة إلى سلسلة مهمّة من البنى التحتيّة للمكتبات الموزّعة عبر التراب الوطني، ما يجعلها من أهمّ الدّول في المنطقة من حيثُ عدد مكتبات المطالعة المفتوحة أمام جمهور القرّاء والباحثين.

ومن جهته، أكد سفير جمهورية أوكرانيا بالجزائر، أن إشراف وزيرة الثقافة على هذا الحدث المميز يعد دلالة واضحة على مدى اهتمامها بتقوية التعاون الثقافي.

مضيفا إن هذا سيزيد أوكرانيا إصرارا على دفع عجلة التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والفن والتراث وغيرها.