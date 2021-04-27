وزيرة الثقافة: الصناعة الثقافية لا ترقى إلى مستوى الموروث الثقافي الضخم للجزائر

كشفت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، أن التنوع الثقافي الذي تزخر به الجزائر يحتم علينا جرده وتصنيفه والتعريف به واستثماره إقتصاديا.

وأوضحت الوزيرة، خلال نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الأولى، أن تحيين الخريطة الأثرية للجزائر يصب في هذا المنحى.

وقالت الوزيرة، أن الخريطة الأثرية المتوفرة رقميا تضم أزيد من 15 ألف و200 موقع أثري، وهي مرشحة لضم 20 ألف موقع.

وقد تم إضافة هذه المواقع إلى 7652 موقع جديد تم إضافتها إلى 7640 موقع كانت موجودة في الأطلس الأثري.

وأوضحت بن دودة، أن هذه الخريطة الأثرية الرقمية ستظهر أن الجزائر بلد ضارب في عمق التاريخ.

واعترفت بن دودة، أن الصناعة الثقافية في الجزائر لا تجاري الموروث الثقافي الضخم ولم ترتق إلى خلق سوق ثقافية حقيقية.

و أشارت إلى أن تقرير التنوع الثقافي الذي أودعته الجزائر لدى اليونسكو في 2020 يبرز كل المقومات الثقافية الجزائرية وخصوصا اللامادية منها.