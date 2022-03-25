وزيرة الثقافة: الطبعة الـ25 للصالون الدولي للكتاب ستكون استثنائية

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي اليوم الجمعة، أن الطبعة الـ 25 للصالون الذولي للكتاب ستكون استثنائية.

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية خلال زيارتها للصالون في يومه الأول، أنه سيشهد مشاركة استثانية وغير مسبوقة من طرف العارضين.

كما كشفت الوزيرة عن تسطير برناج ثقافي وفكري، داخل وخارج أسوار الصالون، على مستوى كل الولايات وهذا تزامنا مع الذكرى 25 لتأسيس الصالون.

الى جانب ذالك أوضحت المسؤولة على رأس قطاع الثقافة أن هذه الطبعة تعرف ادماج التكنواوجيا الحديثة حتى يتسنى للجمهور التفاعل مع دور النشر والمؤلفين.

كما شهدت العديد من التسهيلات الخاصة بالعارضين.

بالمقابل أكدات مولوجي أن الطبعة القادمة “طبعة 2023″، ستكون أكثر جودة، وهذا حتى يكون الصالون الدولي للكتاب الذي تنظمه الجزائر، ثاني او ثالث صالون في العالم.

كما دعت الوزيرة العارضين الى التخفيض من أسعار الكتب حتى يكون في متناول الزائرين والقراء.

للإشارة، فقد أشرف أمس الخميس،الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان على الافتتاح الرسمي للطبعة الخامسة والعشرين

للصالون الدولي للكتاب بقصر المعارض بالصنوبر البحري.

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وزيرة الثقافة تقدم عرضا حول تنظيم الطبعة الـ25 لمعرض الجزائر الدولي

كما قدمت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، اليوم الأربعاء، عرضا يتعلق بتنظيم الطبعة 25 لـمعرض الجزائر الدولي للكتاب “سيلا 2022”.

والذي سيفتتح يوم 24 مارس 2022، على مستوى قصر الـمعارض (الصنوبر البحري).

وذلك على هامش اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء.

يذكر أن هذه الطبعة التي ستدعى إليها إيطاليا كضيف شرف، ستسجل عددا قياسيا للمشاركين قد يصل إلى 1.250 عارضا تقريبا.

حيث يوجد من بينهم 266 عارضا جزائريا، و 324 عارضا منحدرا من البلدان العربية، و 660 عارضا أجنبيا من جنسيات مختلفة.

أما جديد هذه الطبعة، فيتمثل في وضع منصة رقمية تسمح بزيارة الـمعرض افتراضيا من خلال استعمال تكنولوجية {Zoom Expo}، وكذا بيع الكتب عن بعد.