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وزيرة الثقافة: الكسكسي يدخل التراث العالمي

فن وثقافة
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وزيرة الثقافة: الكسكسي يدخل التراث العالمي
بقلم نادية بن طاهر

اعتبرت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الأربعاء، إن الكسكسي ليس مجرد طبق، ولكنه نسق ثقافي وأسلوب حياتي.

وغردت الوزيرة على صفحتها بتويتر قائلة: “الكسكسي يدخل التراث العالمي، أنه طقس متجذر منذ قرون، في الأفراد والأقراح”.

وأضافت بن دودة، إن الكسكسي هو إشارة مبكرة عن التنوع الذي آمنت به ساكنة المنطقة، بتعدده وتنوعه.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=935732

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