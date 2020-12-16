وزيرة الثقافة: الكسكسي يدخل التراث العالمي

اعتبرت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الأربعاء، إن الكسكسي ليس مجرد طبق، ولكنه نسق ثقافي وأسلوب حياتي.

وغردت الوزيرة على صفحتها بتويتر قائلة: “الكسكسي يدخل التراث العالمي، أنه طقس متجذر منذ قرون، في الأفراد والأقراح”.

وأضافت بن دودة، إن الكسكسي هو إشارة مبكرة عن التنوع الذي آمنت به ساكنة المنطقة، بتعدده وتنوعه.