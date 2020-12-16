وزيرة الثقافة: الكسكسي يدخل التراث العالمي

اعتبرت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الأربعاء، إن الكسكسي ليس مجرد طبق، ولكنه نسق ثقافي وأسلوب حياتي.
وغردت الوزيرة على صفحتها بتويتر قائلة: “الكسكسي يدخل التراث العالمي، أنه طقس متجذر منذ قرون، في الأفراد والأقراح”.
وأضافت بن دودة، إن الكسكسي هو إشارة مبكرة عن التنوع الذي آمنت به ساكنة المنطقة، بتعدده وتنوعه.
الكسكسي يدخل التراث العالمي، سأكرر دائما أنه ليس مجرد طبق، ولكنه نسق ثقافي وأسلوب حياتي، أنه طقس متجذر منذ قرون، في الأفراد والأقراح، في الاحترام والاحتفاء، في التضامن والدعم، وهو إشارة مبكرة عن التنوع الذي آمنت به ساكنة المنطقة، بتعدده وتنوعه. #الكسكس_تراث_عالمي
— Malika Bendouda (@BendoudaMalika) December 16, 2020
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