وزيرة الثقافة: اللغة العربية تبوأت مكانة عالية

قالت وزيرة الثقافة، الدكتورة صورية مولوجي، أن اللغة العربية لغة القرآن المقدس، تبوأت مكانة عالية، منذ نهاية القرن 20.

وأضافت الوزيرة، أن اللغة العربية أصبحت لغة رسمية في الأمم المتحدة. مشيرة إلى أن جامعات الجزائر درست قبل قرون مختلف العلوم باللغة العربية.

وتابعت مولوجي، أن اللغة العربية وما قدمته من إبداع للعلوم الانسانية، سمح لها بثراء الثقافات الانسانية.

مؤكدة أنها تعمل على أن تكون اللغة العربية، لغة العلوم والتكنولوجيا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الإحتفاء باللغة العربية لم يعد واجب العرب فقط.