وزيرة الثقافة: المرأة الجزائرية تبوأت مكانة سامية على جميع الأصعدة

أكدت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، أن المرأة الجزائرية تمكنت من تبوء مكانة سامية على جميع الأصعدة.

وقالت الوزير، في كلمة لها على هامش مشاركتها، بدعوة من وزير المجاهدين في ندوة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، أن المرأة الجزائرية تمكنت من تبوء مكانة سامية على جميع الأصعدة. وقطعت أشواطا طويلة أثبتت بها ذاتها وفرضت وجودها في مختلف المجالات.

مبرزة دورها الطلائعي والفاعل، الى جانب الرجل، في أدقّ المراحل التاريخية الحاسمة في الجزائر.

كما جددت الوزيرة، تأكيد رئيس الجمهورية على التقدير المستحق للمرأة الجزائرية. وما اضطلعت به من أدوار بارزة ومهام عظيمة عبر تاريخ بلادنا الحافل بشواهد وأمثلة سجّلتها الذاكرة الوطنية.

مثلما هي تُواكب حالياً مسار البناء الذي تشهده البلاد، عبر اقتحامها مختلف الميادين للمساهمة في مشروع التنمية وبناء الجزائر الجديدة، تضيف الوزيرة.

وعرفت هذه الندوة التاريخية مشاركة أساتذة وباحثين تطرقوا إلى التاريخ النضالي للمرأة الجزائرية أثناء حرب التحرير.

إضافة إلى الاستماع إلى شهادات حية من طرف مجموعة من المجاهدات اللواتي تم تكريمهن بالمناسبة.

ليختتم النشاط بتكريم وزيرة الثقافة والفنون من طرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق والوزيرة السابقة والمجاهدة القديرة “زهور ونيسي”.