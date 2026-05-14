وزيرة الثقافة: برحيل عبد المجيد مسكود تفقد الساحة الثقافية كنزا من كنوزها الحية

قدّمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، تعازيها الخالصة إلى عائلة الفنان الراحل عبد المجيد مسكود، بعد أن وافته المنية صبيحة اليوم الخميس.

وحسب بيان للوزارة، فقد تلقت وزيرة الثقافة ببالغ الأسى والتأثر، نبأ وفاة الفنان القدير عبد المجيد مسكود. بعد مسيرة إبداعية حافلة جعلت منه ركيزة أساسية من ركائز الأغنية الجزائرية الأصيلة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الفنان الراحل يعد قامة فنية إستثنائية استطاعت ببراعة أن تنقل نبض الأحياء الشعبية وروح الهوية الجزائرية إلى آفاق فنية واسعة. امتاز مساره الفني بالوفاء للموروث، حيث حافظ طيلة عقود على جوهر “الشعبي” بأسلوب يجمع بين عراقة اللحن وعمق الكلمة. مما جعله مدرسة تنهل منها الأجيال وتستلهم منها قيم الإبداع والالتزام.

وأضافت أنه برحيل عبد المجيد مسكود، تفقد الساحة الثقافية كنزا من كنوزها الحية، ومبدعا سخر فنه لخدمة التراث الوطني. تاركا خلفه رصيدا خالدا سيبقى محفورا في الوجدان الجمعي الجزائري كواحد من أنقى الأصوات التي صدحت بحب الوطن والتمسك بالأصل.

