وزيرة الثقافة: برنامج وطني لتعميم إنجاز مدارس للموسيقي عبر البلديات

أكدت وزيرة الثقافة و الفنون، صورية مولوجي، على ضرورة إستكمال مشاريع الترميم التي رفع عنها التجميد والمسجلة في أقرب الآجال.

و أوضحت الوزيرة على هامش زيارة تفقدية قادتها لعديد المشاريع و المواقع التاريخية و الأثرية التابعة لقطاع الثقافة المتواجدة بالمدينة القديمة لقسنطينة، أنه من الضروري إستكمال ثمانية مشاريع تم رفع التجميد عنها خلال سنة 2022.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن الأمر يتعلق بدراسة ومتابعة ترميم المباني المتفردة وترميم الفنادق والحمامات وإعادة الإعتبار لمدرسة الكتانية والتهيئة السينوغرافية والتجهيز للمتحف الوطني للفنون و التعابير الثقافية التقليدية قصر أحمد باي و ترميم الزوايا. بالإضافة كذلك إلى عمليتين تتعلقان بمتابعة أشغال إعادة تأهيل وإعادة الاعتبار لأزقة ومشروع ترميم وإعادة بناء المنطقة السفلية للسويقة وحدائقها.

كما أكدت الوزيرة على أهمية تثمين المباني المنفردة بالمدينة القديمة المتمثلة أساسا في دار الدايخة ودار ومطبعة ابن باديس و الطاحونة. فضلا عن مشروع التهيئة السينوغرافية بالمتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية قصر أحمد باي و هي قيد الدراسة. وسيتم الشروع في الإنجاز مباشرة بعد الانتهاء من تحديد المؤسسة المكلفة بالإنجاز.

وكشفت وزيرة الثقافة، عن برنامج وطني لتعميم انجاز مدارس للموسيقي على مستوى البلديات. مشيرة الى أن العملية سيشرع فيها في 6 ولايات كمرحلة أولية.

وقالت الوزيرة على هامش إشرافها على فتح أول معهد موسيقي يندرج في هذا الإطار عبر الوطن. و ذلك بدار الثقافة “حسين آيت أحمد” ببلدية الخروب. أنه سيتم إستحداث هذه المدارس بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

و أفادت وزيرة الثقافة بأن السلطات المحلية ستتكفل بتجهيز مقر المعهد الموسيقي المتواجد بدار الثقافة حسين آيت أحمد ببلدية الخروب. مشيرة إلى أنه سيتم انتداب أساتذة من المعهد الجهوي للموسيقى. وكذا الجمعيات الناشطة في المجال الموسيقي لتأطير التكوين.

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