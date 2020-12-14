وزيرة الثقافة تأمر بإنشاء متحف للحفريات الأثريّة لساحة الشّهداء

أسدت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، تعليماتها بخصوص إنشاء متحف للحفريات الأثريّة لساحة الشّهداء بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، فقد قامت بن دودة اليوم الإثنين، بزيارة لحي القصبة العتيق بالجزائر العاصمة، حيث استمعت لشروحات وافية حول الحفريات الأثرية بساحة الشهداء.

لتنتقل بعدها إلى قصر الفنون لرياس البحر، أين طافت عبر حصون القصر وحضرت لعروض ومحاضرتين حول حماية التّراث الثّقافي للقصبة.

وأمرت الوزيرة، ببرمجة مشاريع كثيرة ومتعددة للقصبة بشكل عام، وهو ما من شأنه أن يحوّل القصبة إلى مسارٍ ثقافي مهم.

كما أكدت بن دودة، على السير نحو إعادة الاستغلال الاقتصادي لقلعة الجزائر، بإشراك المؤسسات الصغيرة والناشئة، والتأثيث الثّقافي للمكان بما يخلق أريحية تامة للزائر.