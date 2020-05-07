وزيرة الثقافة تأمر باتخاذ التدابير الأمنية والإجراءات الوقائية داخل المتاحف

اجتمعت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الخميس، بمدراء المتاحف العمومية الوطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وتدارست الوزيرة، مع مدراء المتاحف العمومية الوطنية الـ22، إضافة إلى مركز التفسير المتحفي للباس التقليدي بتلمسان، مختلف النشاطات المبرمجة أثناء فترة الغلق، كأعمال الصيانة والتعقيم، وكذا الزيارات الافتراضية.

كما استمعت بن دودة، لعرض حال للمتاحف العمومية، قدمه كل مدير على حده.

وأسدت وزيرة الثقافة، تعليماتها لمدراء المتاحف العمومية الوطنية باتخاذ كلّ التدابير الأمنية والإجراءات الوقائية داخل المتاحف، مع ضرورة تحيين مخطّط الأمن الدّاخلي لكل متحف.

كما أمرت بن دودة، بضرورة تحديد برنامج لما بعد الأزمة الصحية الراهنة.

ويأتي اجتماع وزيرة الثقافة، بمدراء المتاحف العمومية الوطنية، في إطار الاجتماعات الافتراضية المتواصلة مع مدراء ومسؤولي المؤسسات الثقافية تحت الوصاية.