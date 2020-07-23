وزيرة الثقافة تؤكد على ضرورة التسويق للمنتوج الفني الجزائري

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الخميس، على ضرورة التسويق للمنتوج الفني الجزائري.

وذلك انطلاقا من وضع تصوّر مدروس من شأنه أن يتماشى ومخطط العمل الحكومي.

وخلال تنصيب ورشة العمل الخاصة بسوق الفن، اعتبرت وزيرة الثقافة، إطلاق ورشة عمل خاصة بسوق الفن ليست حركة استعراضية بل هو سعي حقيقي لإيجاد حلول عملية تحفظ للفنان مكانته المأمولة.

ودعت بن دودة، أعضاء ورشة العمل الخاصة بسوق الفن، إلى ضرورة توسيع الاستشارة مع الفاعلين عبر ربوع الوطن، بهدف الخروج عن التصوّرات القديمة، وتحرير الفن والعمل على الولوج به في مجال الاقتصاد الوطني.