وزيرة الثقافة تؤكد على ضرورة صيانة وترميم الممتلكات الثقافية

أكدت وزير الثقافة والفنون، وفاء شعلال، على ضرورة صيانة وترميم الممتلكات الثقافية المصنّفة التي تستدعي تدخلا عاجلا.

ويأتي هذا خلال إشرافها اليوم الثلاثاء، بقصر الثقافة “مفدي زكرياء”، على اجتماع اللّجنة المتخصّصة في الإعانة والتمويل “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”، والذي ضم أعضاء اللجنة وعدد من مسؤولي المؤسسات المكلفة بالتراث الثقافي.

وقد تم خلال هذا اللقاء عرض الأطر القانونية والتنظيمية للاستفادة من تمويل ذات الصندوق. وكذا الرزنامة الزمنية لاستقبال ودراسة الملفات التي يتم إرسالها عبر المنصة الرقمية التالية:

https://e-servicesculture.dz

وفي شأن ذلك، أكدت الوزيرة، على ضرورة التكفل بدعم المشاريع ذات الصلة بما يلي كمرحلة أولى:

1. عصرنة المتاحف الوطنيّة من خلال تجهزها بأحدث التقنيات.

2. صيانة وترميم الممتلكات الثقافية المصنّفة التي تستدعي تدخلا عاجلا.

3. إنجاز البرامج الخاصة بالحفريات الأثرية التي تقوم بها المؤسسات البحثية التابعة لقطاع الثقافة.

4. اقتناء الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة ذات الأهميّة التاريخية.

5. تجهيز المؤسسات تحت الوصاية المكلّفة بجرد التراث الثقافي بأحدث التجهيزات والتقنيات.

6. أنشطة الاتصال والتوعية التي من شأنها ترقية الحس المدني من أجل حماية التراث الثقافي.

7. إنجاز مختلف الدعائم الاتصالية والتحسيسية حول التراث الثقافي من كتب، نشريات ومجلّات وغيرها.