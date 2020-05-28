وزيرة الثقافة تبحث سبل دعم القطاع مع وزراء الثقافة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي

شاركت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، يوم أمس الأربعاء في المنتدى الإفتراضي لوزراء الثقافة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومسؤولي الفنون والثقافة والتراث.

و تم من خلال هذا المنتدى بحث ومناقشة الخطط العاجلة لدعم قطاع الفنون والثقافة والتراث في إفريقيا انسجاما مع الإستراتيجية القارية للاتحاد الإفريقي المتعلقة بوباء كوفيد 19.

وتمثلت المحاور الأساسية للنقاش في التحديات الراهنة التي تواجه الصناعات الثقافية والإبداع أمام وباء كوفيد 19، والتفكير في الحلول المقترحة ضمن الأطر السياسية للاتحاد الإفريقي.

وناقش وزراء الثقافة سبل تخفيف آثار الوباء خاصة في مجال الفنون والثقافة والتراث، كما رصد الاجتماع في ختامه ضرورة تحقيق عدة نتائج أهمها اعتماد التوصيات ذات الصلة ومخطط عمل لدعم قطاع الفنون والثقافة والتراث في إفريقيا.

بالإضافة إلى العمل على تعزيز أنظمة التأمين الإجتماعي بهدف تخفيف تأثير كوفيد 19 على العمال في قطاع الثقافة و توثيق ومشاركة أفضل الممارسات واستنساخها من قبل الدول الأعضاء.