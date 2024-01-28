وزيرة الثقافة تتباحث تعزيز التعاون مع نظيرها الصحراوي

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، بالجزائر العاصمة، نظيرها الصحراوي موسى سلمى لعبيد، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الثقافة.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون في مجال الثقافة والفنون. وتقييم البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون المبرمة خلال 2023. والتي ركزت على مشروع إنشاء مسرح محترف صحراوي،من خلال تكثيف مجالات التكوين وتبادل الخبرات. وهذا بحضور سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، عبد القادر الطالب عمر.

و تأتي هذه الزيارة بمناسبة الإطلاق الرسمي للمسرح الصحراوي المحترف الذي سيدشن سهرة السبت رمزيا بالعرض الشرفي لمسرحية “الخطوة الأخيرة،، بالمسرح الوطني الجزائري، والتي تم إنجازها من طرف فنانين صحراويين بمرافقة فنية من نظرائهم من المسرح الجهوي لسيدي بلعباس”.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور