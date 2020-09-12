وزيرة الثقافة تتذكر السنوات التي إجتازت فيها البكالوريا

قالت وزارة الثقافة مليكة بن دوده أنها تذكرت السنوات التي اجتازت فيها امتحان البكالوريا، في تسعينيات الخوف والضياع.

وفي منشور لها على صفحتها الرسمية في فايسبوك قالت الوزيرة ان البكالوريا كانت طريقة في المواجهة، وأسلوبا للتشبّث بالحياة، أظنّها ما تزال أفقا للحلم وتحقيق نهج في الحياة.

وأردفت الوزيرة: كلّ الأمنيات لأبنائنا المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، في ظرف غير طبيعي، وبعد فترة حجر صحيّ وانقطاع دراسيّ، نتمنّى أن يتسلّحوا بالعزيمة، يتريّثوا في الإجابات، وأن يركّزوا ما أمكنهم.

واختتمت الوزيرة بالقول: غدا يوم لحصد النجاح وتسجيل موعد مع الفرح، انطلقوا تحفّكم أدعية الأولياء والأساتذة، ويكلّل الله جهدكم بالنّجاح.