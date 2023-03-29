وزيرة الثقافة تتسلم المسودة الأولية لمشروع قانون الفنان

إنتهت الأربعاء، لجنة صِياغة قانون الفنان من إعداد وصياغة المسودة الأولية لمشروع القانون الخاص بالفنان وهذا بعد ثلاثة أشهر من العمل المستمر، حسب المدة المحددة سلفاً، حيث قامت بتسليمه إلى وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، على أن يتم لاحقاً عرض المشروع على الفنانين والمثقفين من أجل الاثراء وإبداء الرأي في ورشة وطنية ستنظم مباشرةً بعد الورشات الوطنية حول سياسة الصناعة السينمائية في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الثقافة، فإن إعداد مسودة القانون جاء بناءً على مخرجات اللقاءات والورشات التي نظمتها وزارة الثقافة والفنون على امتداد ثلاثة أشهر مع الفنانين ومختلف الفاعلين في الميدان في كل ربوع الوطن من أجل طرح مختلف انشغالاتهم المهنية والاجتماعية قصد التكفل بها وترجمتها عن طريق سن قانون خاص بالفنان، والذي يهدف إلى منح الفنانين مكانة في المجتمع الجزائري بما يعكس دورهم الريادي في تطوير الحياة الفنية والثقافية وازدهارها، وذلك بتحديد حقوق الفنان وواجباته وكل ما يتعلق بالوضعية القانونية الخاصة به من تدابير متعلقة بالتدريب والتكوين، الضمان الاجتماعي، والشروط الخاصة بالدخل أو الأجر الفني، حرية الإبداع والتعبير، بغية التشجيع على إستمرارية الإبداع الفني والانتفاع بالحياة الثقافية وجعلها رافدا أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني.

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