وزيرة الثقافة تتسلم ذرع الألكسو نظير جهودها وطنيا وعربيا

تسلمت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، ذرع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، نظير جهودها المبذولة لخدمة القطاع على الصعيد الوطني والعربي.

وجاء ذلك، خلال استقبال الوزيرة، للمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، الدكتور “محمد ولد أعمر”.

وحسب بيان للوزارة، تناول اللقاء المشاريع الثقافية والفنية المشتركة بين وزارة الثقافة والفنون ومنظمة “الألكسو”.

واستهلت الوزيرة هذا اللقاء بتهنئة المدير العام على النجاح الذي حققته الدورة 23 لمؤتمر الوزراء للشؤون الثقافية في الوطن العربي بالسعودية.

وفي إطار المشاريع الثقافية والفنية المشتركة بين الوزارة والمنظمة، ثمّنت الوزيرة العمل الذي قامت به اللجنة المشتركة بشأن المركز العربي للآثار والتراث الحضاري بمدينة تيبازة.

وتم اقتراح هذا المركز، من طرف الجزائر، في الإجتماع الذي انعقد في الفترة الممتدة من 18 إلى 20 سبتمبر 2022، بمقر الوزارة ومقر المركز. من أجل ان يكون هذا الاخير ذرعًا فنيًا في مجال الآثار والتراث الحضري للمنطقة العربية.

بالإضافة إلى بعض الملفات العربية المشتركة الأخرى التي ساهمت فيها الجزائر. على غرار الملف العربي المشترك حول فنون الخط العربي. والنقش على المعادن، مهارة النقش على الخشب والعمارة بالطين.

كما تناول خارطة العمل الخماسية التي تهدف إلى إعداد مجموعة من الملفات المشتركة لترشيحها على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو. حيث إقترحت الوزيرة إستضافة الجزائر لإجتماع روّاد الثقافة في الوطن العربي.

ومن جهته، قدم المدير العام للمنظمة عرضًا عن واقع التعاون الثقافي والفني بين الوزارة والمنظمة. مؤكدًا على أهمية تعزيز هذا التعاون والتنسيق مستقبلاً لتطوير القطاع بالوطن العربي.

أين وجه في هذا الصدد دعوة إلى وزيرة الثقافة والفنون لزيارة مقر المنظمة في دولة تونس. ليقوم في الأخير بتسليمها ذرع المنظمة نظير جهودها المبذولة لخدمة القطاع على الصعيد الوطني والعربي.