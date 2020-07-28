وزيرة الثقافة تتضامن مع الفنانين المصابين بعدوى كورونا

فن وثقافة
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وزيرة الثقافة تتضامن مع الفنانين المصابين بعدوى كورونا
بقلم نادية بن طاهر

أكدت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الثلاثاء، أنها متضامنة مع كل الفنانين والمثقفين الذين اصيبو بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وغردت بن دودة على حسابها بتويتر قائلة: “كورونا لا تنتقي.. كونو حذرين، متضامنة مع الفنانين والمثقّفين الذين أصيبوا بعدوى كورونا”.

وأضافت الوزيرة: “أدعو الله الكريم أن يمنّ عليهم وعلى كلّ المصابين بالشفاء العاجل”.


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