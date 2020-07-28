وزيرة الثقافة تتضامن مع الفنانين المصابين بعدوى كورونا

أكدت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الثلاثاء، أنها متضامنة مع كل الفنانين والمثقفين الذين اصيبو بعدوى فيروس كورونا المستجد.
وغردت بن دودة على حسابها بتويتر قائلة: “كورونا لا تنتقي.. كونو حذرين، متضامنة مع الفنانين والمثقّفين الذين أصيبوا بعدوى كورونا”.
وأضافت الوزيرة: “أدعو الله الكريم أن يمنّ عليهم وعلى كلّ المصابين بالشفاء العاجل”.
#كورونا_لا_تنتقي#كونوا_حذرين
متضامنة مع الفنانين والمثقّفين الذين أصيبوا بعدوى كورونا، أدعو الله الكريم أن يمنّ عليهم وعلى كلّ المصابين بالشفاء العاجل.#المثقف_قلب_الأمة
— Malika Bendouda (@BendoudaMalika) July 28, 2020
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