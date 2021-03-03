وزيرة الثقافة تتضامن مع ريم غزالي.. “جميعنا نتضرّع إلى المولى لتتعافي”

نشرت وزير الثقافة والفنون مليكة بن دودة تغريدة عبر صفحتها على الفيسبوك تتضامن من خلالها مع الممثلة ريم غزالي.

وكتبت الوزيرة “كل تضامني معك أيّتها الفنانة المقبلة على الفرح، ستكونين بخير، وسيمنّ الله عليك بالشفاء، وستعودين أكثر بهجة.”

كما طلبت الوزيرة بطلة مسلسل بوقرون بالتمسك ومواجهة المرض قائلة: “أن تمسكي وانظري إلى الغد القريب.”

وقالت وزيرة الثقافة والفنون للمنتجة ريم غزالي “جميعنا نتضرّع إلى المولى لتتعافي.”

كما إحتتمت الوزيرة قائلة: الجزائر تنتظرك وتنتظر أبناءها الفنانين والمبدعين ليجتمعوا من أجل تعميرها بالفرح والإبداع والحلم.

وأطلق الجزائريين حملة تضامن واسعة عبر التويتر مع الممثلة ريم غزالي تصدرت من خلاله الترند الجزائري.

وذلك بوسم #الله_يشفيك_ريم_غزالي، داعين الله لها بالشفاء من مرض السرطان الذي تعاني منه منذ عامين .