وزيرة الثقافة تتفقد مشروع ترميم ورقمنة المكتبة الوطنية وتعلن توزيع 700 ألف كتاب للأطفال

قامت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة مليكة بن دودة، مساء اليوم، بزيارة تفقدية إلى المكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة، للوقوف على مدى تقدم أشغال الترميم ومتابعة المشاريع الاستراتيجية المرتبطة برقمنة الرصيد الوثائقي الوطني.

وخلال الزيارة، اطلعت الوزيرة على سلسلة من العروض التقنية التي شملت دراسة إعادة تهيئة المبنى، ومشروع رقمنة الرصيد الوثائقي، وخطة تحسين الفضاءات الداخلية، إضافة إلى البرنامج الوطني لرقمنة المخطوطات وتطوير خدمات المكتبة.

كما قامت بجولة عبر مختلف الأقسام لمعاينة سير الأشغال، لا سيما مصلحة ترميم المخطوطات. ووقفت على عملية انطلاق توزيع كتب المطالعة لفائدة الأطفال عبر ولايات الوطن.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، شدّدت الوزيرة على أن مشاريع ترميم المكتبات ورقمنة مخزونها، سيما المخطوطات النادرة، تمثّل إحدى أولويات قطاع الثقافة للحفاظ على الذاكرة الوطنية وضمان استدامتها.

وأضافت أن الوزارة ستطلق، بمناسبة الدخول الاجتماعي، برنامجا وطنيا واسعا لتوزيع 700 ألف كتاب موجّه للأطفال والفتيان على مستوى المدارس. وذلك في إطار الشراكة القائمة بين وزارتي الثقافة والفنون والتربية الوطنية.