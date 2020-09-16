وزيرة الثقافة تثمن تجديد الثقة في البروفيسور توفيق حموم بمنظمة الأمم المتحدة

تلقّت وزيرة الثقافة، بكثير من الغبطة، نبأ تجديد الثّقة في البروفيسور توفيق حموم، كرئيس للمجلس الاستشاري والتقني لاتفاقية حماية التراث المغمور بالماء.

وحسب بيان للوزارة، تمّ التصويت بالإجماع، على الجزائري توفيق حموم، كرئيس للمجلس الاستشاري والتقني لاتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” لسنة 2001، من أجل حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وجاء هذا التصويت، عقب الاجتماع الـ11 للمجلس، والذي انعقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد، في 14 و15 سبتمبر الجاري.

ويضطلع المجلس الاستشاري لليونيسكو بدور كبير وفعّال في مرافقة مشاريع حماية وتثمين التراث الأثري المغمور بالمياه لدى البلدان المصادقة على اتفاقية 2001، لاسيما الجزائر التي تزخر بتراث ثقافي مغمور ثريّ والذي ينتظر الاكتشاف.

وبتجديد الثّقة في البروفيسور، ذكرت الوزارة، بأنّ السياسة المنتهجة من قبلها لن تتراجع عن تركيز الاهتمام بالتراث، واستخدام كلّ السبل الممكنة للمساهمة في حمايته وتثمينه في كلّ الأشكال والأوضاع.

ويحظى الحضور الجزائري بدعم وزيرة الثقافة، وبتوجيهات من رئيس الجمهوريّة والوزير الأول.

واعتبر التراث من أهم المجالات الثّقافيّة التي تراهن عليها الدّولة، ليس فقط لحماية ملامح الخصوصيّة الثّقافيّة، ولكن للسّعي نحو الاستثمار وتحريكه فيما يتعلّق بالثّقافي عموما، وبالتراثيّ خصوصا.