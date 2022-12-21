وزيرة الثقافة تحل بأدرار لافتتاح تظاهرة “اللّيالي الدّولية لمسرح الصّحراء”

حَلّت منذ لحظات بمطار الشيخ “سيدي محمد بالكبير” بولاية أدرار، وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي”.

وذلك للإشراف سهرة اليوم على إفتتاح الدورة التأسيسية لتظاهرة “اللّيالي الدّولية لمسرح الصّحراء”، والتي ستُقام في الفترة الممتدة من 21 إلى 26 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 دولة.

وكان في إستقبال الوزيرة والوفد المرافق لها، والي ولاية أدرار، رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء البرلمان بغرفتيه والسلطات الرسمية المحلية.