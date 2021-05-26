وزيرة الثقافة تحيي ذكرى وفاة الأمير عبد القادر: يحقّ لنا أن نفخر به

فن وثقافة
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وزيرة الثقافة تحيي ذكرى وفاة الأمير عبد القادر: يحقّ لنا أن نفخر به
بقلم نادية بن طاهر

أحيت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، الذكرى 138، لوفاة الأمير عبد القادر المعروف بـ”عبد القادر الجزائري”.

وكتبت الوزيرة، على صفحتها بفايسبوك: “ترسّخ الأمير في ذاكرة ووعي الأجيال رمزا حقيقيّا للمعرفة والعلم والإنسانيّة، تماما كما ترسّخ قائدا ومحاربا وشاعرا ومؤسّسا للدولة وحاملا للقيم”.

وأضافت بن دودة: “الأمير عبد القادر تجاوز الحدود الجغرافيّة برؤيته ومقاربته للحياة، وعبر التّاريخ بمواقفه”.

وتابعت: “يحقّ لنا أن نفخر به ونكرّم ذكراه ونستلهم من همّته وعبقريّته وإنسانيّته”.

وولد الأمير عبد القادر، يوم 6 سبتمبر 1808 وتوفي منفيا في دمشق سنة 1883.

واشتهر الأمير عبد القادر القائد والكاتب والشاعر والسياسي، بمناهضته للاحتلال الفرنسي للجزائر.

وقاوم الأمير عبد القادر، الاحتلال الفرنسي، لمدة 15 سنة، وعرف أنه مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ورمزا للمقاومة الشعبية.


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