وزيرة الثقافة تحيي ذكرى وفاة الشاب حسني: هذا ما علّمنا الراحل

أحيت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل أسطورة الراي، المطرب الجزائري حسني شقرون والمعروف بـ”الشاب حسني”.

وكتبت الوزيرة في صفحتها على فايسبوك: “قبل سنوات كان الشاب حسني يقاوم الكوابيس بصوته وحضوره، كانت ابتسامته تشكّل أملا لليافعين والشباب، وحين اشتدّت آلة الموت وتمكّن الخوف من الأحلام، غنّى حسني عن الأمل، وحفّز الشباب على الحلم”.

وأضافت بن دودة: “مات حسني مغدورا برصاص الحقد، ولكنه ظل خالدا في ذاكرة الجزائريين، ومازال صوته يصدح في القلوب والقاعات والسيارات وعلى الشرفات وفي الغرف الفقيرة والمترفة”.

وختمت الوزيرة: “علّمنا حسني وهو يقبل على الحياة ويقاتل الحزن والخوف، أن نصمد وأن ننظر إلى الغد الجميل لنواجه قسوة الحاضر، ألف رحمة لروحه الجميلة”.

وتمر اليوم، 26 سنة عن رحيل اسطورة الراي حسني شقرون، المعروف فنيا بإسم “الشاب حسني”، والذي أغتيل في 29 سبتمبر 1994.