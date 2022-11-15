وزيرة الثقافة تدشن المدرسة الجهوية للفنون الجميلة ببسكرة

دشنت وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بولاية بسكرة بعد الإنتهاء من أشغال إنجازها هذه السنة، وهي ملحقة للمدرسة الجهوية بولاية باتنة.

هذا وقامت صورية مولوجي بالإطلاع على بعض مشاريع وأعمال الطلبة. القادمين من مختلف ولايات الوطن. كما تبادلت أطراف الحديث معهم ومع الطاقم الإداري والبيداغوجي للمدرسة.

كما قرّرت الوزيرة تدعيم رصيد المكتبة بـ16 ألف عنوان جديد في مجال الفنون الجميلة. وهي عبارة عن هبة من وزارة الثقافة والفنون إلى المدرسة. في حين شدّدت بالمقابل على ضرورة رقمنة كل رصيد وخدمات هذه المكتبة.