وزيرة الثقافة تدعو الجميع للإدلاء بصوتهم في استفتاء الدستور

دعت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، المواطنين، للمشاركة بقوة في الإدلاء بصوتهم بكل حرية وعقلانية في استفتاء تعديل الدستور.

وأشرفت وزيرة الثقافة، صبيحة اليوم السبت، على تنشيط لقاء تحسيسي حول استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020 في تيبازة، حسب بيان للولاية.ذ

وحضر اللقاء، أساتذة جامعيين، وفعاليات المجتمع المدني وطلبة جامعيين.

ودعت الوزيرة، من خلال كلمتها، جميع المواطنات والمواطنين، للمشاركة بقوة في الإدلاء بصوتهم بكل حرية وعقلانية في استفتاء تعديل الدستور، لتجسيد مفهوم الجمهورية الديموقراطية يوم الفاتح من نوفمبر.