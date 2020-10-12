وزيرة الثقافة تدعو الخواص للمغامرة في مجالات الفن والإعلام المتخصّص

أكدت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، أنه قد كان من الضّروري بعث مجلة تُعنى بالفن وبشباب الفنون.

وأوردت الوزيرة، في تدوينة على صفحتها بفايسبوك: “يجب أن نفكّر في صناعة نجومنا لا في استيرادهم، في كلّ مجالات الإبداع”.

مضيفة: “هذا الأمر يحتاج آليات من بينها إعلام ثقافي وفني”.

وتابعت الوزيرة: “مبادرة فنون تحريض صريح للمنافسة، ودعوة علنيّة للخواص ليغامروا في مجالات الفن والإعلام المتخصّص”.

وأكدت بن دودة، إن أهداف وزراتها ومشروعاتها لا تتوقف هنا، وستواصل التفكير والعمل من أجل مبدعينا ومثقفينا، وتسعى لتمكينهم من مشهد صحي وظروف ملائمة للإبداع.‎