وزيرة الثقافة تدعو لنشر أفكار مثقفينا ومفكرينا ومناقشتها وشرحها

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بقصر الثقافة مفدي زكرياء. على إفتتاح منتدى مالك بن نبي ومسألة الثقافة. بحضور عميد جامع الجزائر، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي. رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى. نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين، أعضاء البرلمان بغرفتيه ومجموعة من الأساتذة والباحثين.

وأعطت وزيرة الثقافة الإشارة الرسمية لإفتتاح هذا المنتدى، حيث عدّدت في كلمتها مناقب المفكر “مالك بن نبي”. مُؤكدةً أن وزارة الثقافة تدعم وتشجع أي مبادرة تحتفي بالأعلام الوطنية الثقافية والمعرفية الجزائرية. داعيةً في نفس الوقت إلى نشر أفكار مثقفينا ومفكرينا ومناقشتها وشرحها لتصل إلى كل الفئات والأجيال.

وأشادت مولوجي وحيّت المؤسسات تحت الوصاية التي تُفرد للقراءة مساحة في أنشطتها. على غرار الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي والمكتبة الوطنية الجزائرية. وقدمت في النهاية تهانيها الحارة للمتوجين في البطولة الوطنية للقراءة “مالك بن نبي” لسنة 2022.

قامت بعد ذلك الوزيرة رفقة الشخصيات الحاضرة، بتكريم الفائزين الثلاثة الأوائل في البطولة الوطنية للقراءة “مالك بن نبي” لسنة 2022. والتي عرفت مشاركة أزيد من 270 شخص، بداية بـ”حيضر العايب” من ولاية سطيف الذي توج بالمرتبة الأولى”.

فيما عادت المرتبة الثانية للسيدة “علي واعر مسعودة” من ولاية الأغواط وسلاف عطابي من ولاية تيبازة. الحاصلة على المرتبة الثالثة.

كما خص التكريم تقديم جوائز تشجيعية للفئة المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة من البطولة. وهذا تثمينا لمجهوداتهم الفكرية ودعما لهم في قادم المحطات.

وفي نفس السياق، أخذت البراءة نصيبها من التكريم افتخارًا بها وبجهودها في رفع صدى ثقافة الجزائر في مختلف المحافل الدولية.

وتم تكريم كل من الطفلة “سجود رحاحلة” من سطيف التي شرفت الجزائر مؤخرًا في بطولة تحدي القراءة العربي بدبي. و”ندى فادية زعزع” من تلمسان التي أبدعت هي الأخرى بمصر في بطولة الالقاء الشعري العربي.

وتضمن برنامج المنتدى، إقامة معرض لأهم صور وكتب المفكر “مالك بن نبي”. كما شهد إقامة محاضرات ومداخلات حول فكره، بمشاركة عدة أساتذة وباحثين من مختلف جامعات الوطن.