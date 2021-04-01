وزيرة الثقافة: ترسيم 7 جوان يوما وطنيا للكتاب والمكتبات
أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الخميس، عن ترسيم يوم 7 جوان، يوما وطنيا للكتاب والمكتبات.
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