وزيرة الثقافة تزور الفنانة القديرة فريدة صابونجي

قامت وزيرة الثقافة والفنون اليوم الإثنثن بزيارة لبيت أيقونة المسرح والدراما الفنانة القديرة فريدة صابونجي متمنية لها الشفاء العاجل. ونشرت الوزيرة عبر صفحتها على الفيسبوك انها “حظيت اليوم بفرصة لقاء السيدة فريدة صابونجي، أيقونة المسرح والدراما”

وجاء في مضمون التغريدة مايلي:

“حظيت اليوم بفرصة لقاء السيدة فريدة صابونجي، أيقونة المسرح والدراما وصاحبة الأدوار الخالدة في ذاكرة الجزائريّين”.

وإعتبرت بن دودة ان هذه الزيارة اقل واجب في حق فنانتنا القديرة قائلة: حيث أديت زيارة لها هي أقلّ واجب ممكّن نحو سيّدة لها عطاءاتها. وحضورها وأصالتها التي عبّرت عن الشخصيّة الجزائريّة”.

كما تمنت الوزيرة الشفاء لأيقونة المسرح والدراما الجزائرية قائلة: “فلها كلّ أمنيات الشفاء، وسنرافقها في مرضها. أدامها الله بيننا تلهم الفنانين والمبدعين.”