وزيرة الثقافة تزور الفنانة القديرة “نورية” والفنان الشعبي “عبد المجيد مسكود”

قامت اليوم الثلاثاء وزيرة الثقافة مليكة بن دودة بزيارة لعمالقة الفن الجزائري السيدة خديجة قصدرلي المعروفة بالإسم الفني “نورية” ببيتها.

كما زارت الوزيرة والفنان الشعبي القدير “عبد المجيد مسكود” للإطمئنان على صحته هو السيدة نورية في هذه الايام المباركة من الشهر الفضيل.

وكتبت الوزير عبر صفحتها على الفيسبوك “كنت سعيدة اليوم جدا بزيارتي لأقطاب الفن الجزائري.”

وزارت الوزيرزة ” الفنانة القديرة السيدة خديجة قصدرلي المعروفة بإسم نورية والفنان الشعبي القدير عبد المجيد مسكود، شفاهما الله وأدام عليهما موفور الصحة والعافية.”

وأضافت الوزيرة خلال الزيارة ” كان بالفعل لقاء رائعا في ظل هذه الأزمة وفي نفحات هذا الشهر الفضيل، أغتنم الفرصة لأقول لجميع الفنانين، سأكون دوما قريبة منكم.”

وإختتمت الوزيرة ” أسمع آهاتكم وأسعى جاهدة لخدمتكم وخدمة الثقافة الجزائرية.”