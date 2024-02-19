وزيرة الثقافة تزور الفنان إبراهيم شوقي بالمستشفى

زارت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، صبيحة اليوم الإثنين، الممثل والمخرج المسرحي ابراهيم شرقي.

وجاءت هذه الزيارة، حسب بيان للوزارة، لتفقد الفنان والاطمئنان على صحته بعد إجراءه عملية جراحية ناجحة على مستوى القلب.

ووقفت الوزارة، على ظروف التكفل بالفنان، وذلك بالمركز المختص في أمراض القلب.

وكانت الوزيرة قد تابعت تطور وضعه الصحي منذ أن بدأ العلاج السنة الفارطة بالمستشفى الجامعي “نفيسة حمود”.

وكانت هذه الزيارة فرصة للحديث عن نشاط الفنان إبراهيم شرقي، ومشاريعه المستقبيلة.

للتذكير فإن الفنان شرقي يعتبر من الوجوه المسرحية المعروفة في المشهد الثقافي، يملك حوالي 30 مسرحية في رصيده الفني. وبالإضافة إلى نشاطه كممثل فهو كاتب ومخرج مسرحي قدير.