وزيرة الثقافة تزور الفنان حمزة فيغولي وهذا ما وعدت به

قامت وزيرة الثقافة صورية مولوجي، اليوم الأحد، بزيارة تفقد وعيادة للفنان القدير حمزة فغولي المعروف فنيا باسم “ماما مسعودة” للإطمئنان على وضعه الصحي رفقة بعض الفنانين الكبار، في مقر إقامته بتيبازة.

وحسب بيان للوزارة، إلتزمت الوزيرة بالمناسبة بتقديم كل الدعم والمرافقة الصحية اللازمة للفنان حمزة فيغولي. عرفانا بما قدمه للفن الجزائري.

وتمت هذه الزيارة، في ضوء حرص السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، والمتعلقة بالتكفل التام بوضعية الفنان السوسيومهنية. وضمن مساعي وجهود وزارة الثقافة والفنون الرامية إلى المتابعة المستمرة لوضعية الفنان الجزائري والتكفل بها.

هذا ويعد الفنان القدير حمزة فغولي من أبرز الوجوه الفنية الجزائرية. وله العديد من الأعمال الفنية الراسخة في الذاكرة الفنية والجماهيرية الجزائرية.