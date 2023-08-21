وزيرة الثقافة تزور الورشات التكوينية المسرحية لـ28 متربصاً من الجمهورية الصحراوية

أشرفت وزيرة الثقافة صورية مولوجي، رفقة وزير الثقافة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، موسى سلمى، بزيارة الورشات التكوينية والتدريبية في الفنون المسرحية لفائدة 28 متربصاً من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، تنظم هذه الورشات التكوينية، المؤسسات تحت الوصاية المتمثلة في المسرح الوطني الجزائري. مسرح سيدي بلعباس الجهوي، والمعهد العالي لمهن العرض والسمعي البصري.

وطافت الوزيرة بمختلف الورشات على غرار ورشة التعبير الجسماني، الكتابة الدرامية، فن التمثيل السينوغرافيا والموسيقى.

أين تلقت شروحات حول كيفية تلقين الطلبة فنيات وأبجديات العمل المسرحي.

وأكدت الوزيرة، أن هذا المشروع يدخل في إطار دعم الجزائر اللامشروط للقضية الصحراوية العادلة. وبهدف إيصال صوت الشعب الصحراوي للعالم عن طريق لغة المسرح.

وكشفت الوزيرة أن الطلبة الذين يتلقون تكوينا بالمعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري وعددهم 28 متربصا. يعتبرون من خيرة الطلبة الموهوبين في المجال الفني والابداعي يؤطرهم خيرة الاساتذة والمتمرسين في المسرح الجزائري.

ويهدف هذا العمل إلى تجسيد الإتفاقية المبرمة مع نظيرها وزير الثقافة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المتضمنة لعدة محاور للتعاون في مختلف المجالات الثقافية والفنية. من أهمها التكوين المسرحي، بغية إنشاء مسرح وطني صحراوي إحترافي بطريقة علمية ومنهجية.

وأكدت الوزيرة حرصها على توزيع العرض المسرحي المُنتج على مستوى المسرح الوطني الجزائري والمسارح الجهوية والدولية ليكون رافدا هاما في حمل قضايا العدالة والسلام الخاصة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

كما سيستفيد المتربصون بزيارات ميدانية إلى المسرح الوطني الجزائري ومتحف السينماتيك. وأوبرا الجزائر “بوعلام بسايح” للتعرف على هذه المؤسسات ومشاهدة عروض فنية.

من جهته نوه وزير الثقافة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على المجهودات التي تقوم بها وزارة الثقافة والفنون الجزائرية.

معتبراً ان هذا المشروع يعتبر خطوة مهمة جاءت في وقتها بعد عرض الاتفاقية شهر مارس الفارط ودخولها مباشرة حيز التنفيذ.

مايؤكد حرص الحكومة الجزائرية من خلال وزارة الثقافة والفنون على تطبيق المشاريع والاتفاقيات ميدانيا.

واعتبر الوزير الصحراوي، في ذات السياق، أنها خطوة مهمة للحفاظ على الثقافة الصحراوية وترقية عناصرها المادية واللامادية.