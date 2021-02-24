وزيرة الثقافة تزور قلعة الجزائر للقصبة وتكرم عمال النظافة

قامت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، أمس الثلاثاء بزيارة قلعة الجزائر بالقطاع المحفوظ للقصبة بالعاصمة.

وحسب بيان للوزارة، فإن الزيارة جاءت بمناسبة اليوم الوطني للقصبة، وحضرت جانبا من الفعاليّات المنظمة بهذه المناسبة.

وأضاف أن الوزيرة طافت بأجنحة المعارض المقامة بزوايا قلعة الجزائر، على غرار معرض الصناعات والألبسة التقليديّة.

بالإضافة إلى ورشات متنوّعة للأطفال خاصة بصناعة وتشكيل الفخّار والرسم والطلاء على الزجاج.

كما أشرفت الوزيرة، على تكريم عمال النظافة لبلدية القصبة عرفانا وتقديرا لجهود هذه الفئة المساهمة بشكل فعال في تحسين بيئة قصبة الجزائر والمحافظة عليها.