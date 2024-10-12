وزيرة الثقافة تزور متحف الأردن

قامت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، صباح اليوم السبت، بزيارة متحف الأردن الذي يعد أكبر متاحف المملكة، في إطار زيارتها للأردن.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، يحتضن المتحف، أهم إكتشافات الأردن الأثريّة.

وشكلت هذه الزيارة فرصة لإكتشاف تاريخ الأردن من خلال معرض “الأردن أرض الإبتكار والاستمرارية والتغيير”.

وجمع هذا المعرض قطعا تاريخية تقدم وتبرز دور الأردن التاريخي في المساهمة في موضوع الابتكار والتغيير.

وكانت ثاني محطة من الزيارة، متحف الحياة البرلمانية “مبنى البرلمان القديم”، والذي يعد متحفا للحياة السياسية. ويعد جزءا من تاريخ الأردن السياسي والاجتماعي تعرض فيه مجموعة من الوثائق والصور.

ويتكون مبنى المتحف من أجزاء وأجنحة وقاعات عرض تروي قصة الحياة البرلمانية في الأردن.