وزيرة الثقافة تستذكر صانعي أمجاد المسرح الجزائري

استذكرت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، في اليوم العالمي للمسرح، صانعي أمجاد المسرح في بلادنا.

وكتبت الوزيرة على صفحتها بفايسبوك: ” نتذكر الخالدين في ذاكرتنا باعتراف وامتنان”.

وأضافت بن دودة: “وكبلد كبير في منجزه الثقافي نفخر بأسماء المسرح كلّها من علالو والتوري وباشطارزي ومصطفى كاتب ورويشد وعلال المحب”.

بالإضافة إلى عبد الحليم رايس ومحمد بودية إلى أمحمد بن قطاف وكلثوم وعبد القادر علولة وولد عبد الرحمان كاكي.

وكذا عز الدين مجوبي وصونيا وغيرهم من صانعي أمجاد المسرح الجزائري، تضيف الوزيرة.