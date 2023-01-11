وزيرة الثقافة تستقبل الداعية “مُحمد راتب النابلسي” بقصر الثقافة

إستقبلت وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي اليوم الداعية والدكتور السوري”مُحمد راتب النابلسي”. الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان الوزارة الإستقبال تم بقصر الثقافة اين القى الداعية مُحمد راتب النابلسي محاضرة حول “الإعجاز العلمي في القرآن والسنة .” وذلك بحضور جمع غفير من المهتمين ومحبي الشيخ.

وتمحورت محاضرة الداعية مُحمد راتب النابلسي حول الإعجاز العلمي، التفسير، المنهج العلمي والمعرفة. والتي نضمها نظّمها مكتب الجزائر للهيئة العالمية بالتنسيق مع قصر الثقافة مُفدي زكرياء.