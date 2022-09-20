وزيرة الثقافة تستقبل الفنان القدير “آكلي يحياتن”

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء، الفنان القدير “آكلي يحياتن” بمقر الوزارة.

ويعد الفنان “آكلي” أحد قامات الفن الجزائري نظير مسيرته الفنية الطويلة والثّرية، وهو الذي دأب من خلال أغانيه على إسماع صوت الجزائر في أحلك الظروف التي مرت بها لا سيما أثناء الفترة الاستعمارية، فالمعروف عنه أنه كان فنانًا مجاهدًا، حيث تم اعتقاله مرات كثيرة من طرف المستعمر بتهمة المشاركة في جمع التبرعات لصالح جبهة التحرير.

وقد جددت الوزيرة حرصها الشخصي على المتابعة المستمرة لوضعية الفنانين والمثقفين، وكذا الإستماع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم بغية النهوض والرُّقي معًا بقطاع الثقافة والفنون في الجزائر.