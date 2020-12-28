وزيرة الثقافة تستقبل القارئ الموهوب الطفل “سلمان”

استقبلت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة اليوم الإثنين، الطفل سلمان الذي إستطاع قراءة 276 كتابا في ظرف وجيز.

وقالت الوزيرة في منشور لها:”زارني الطفل الموهوب سلمان، القارئ النّجم الذي تملّكه هوس القراءة، انتظرت بشغف لأصغي لهذا الطفل الاستثنائي.”

وأضافت:”وحين التقيته وجدت فيه سر المحبة كلها، تحاورت معه..سعيدة بفصاحته ونباهته وحضوره، وكشف لي عن طفل ممتلئ بالتحديات.

قبل ان تواصل المتحدثة نفسها:”اتفقنا على تحدي اللّغات الذي سيبرع فيه قريبا.”

وتابعت:”حين غادر المكتب رفقة أمه الذكية اللماحة شعرت بأني تعلقت به،وتمنيت لو أني أمضي معه ومن هو مثله وقتا أكبر.”

واختتمت الوزيرة قائلةً:”سعيدة أيضا أن مؤسسة ثقافية مثل المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية رافقت سلمان وسهّلت له التحدي، وهي مهمة يجب أن تضطلع بها المكتبات.”

وللإشارة، فإن الطفل سلمان قد إحتل المرتبة الأولى عربيا، والثانية عالميا، في قراءة الكتب.