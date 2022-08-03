وزيرة الثقافة تستقبل رئيس بيت الشعر الجزائري

استقبلت اليوم وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي” رئيس بيت الشعر الجزائري رفقة الأمين العام لذات الهيئة.

وجرى الإستقبال بحضور مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة والفنون.

ويأتي هذا اللقاء، تبعا لسلسة اللقاءات الدورية التي باشرتها مع مختلف الفاعلين في مجال الثقافة والفنون.

وخلال اللقاء، استمعت الدكتورة “صورية مولوجي” للانشغالات والمقترحات التي تقدم بها الحاضرون وتعهدت بالنظر فيها، خصوصا ما تعلق بإيجاد آليات للتنسيق والعمل المشترك مستقبلا.

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تقدمت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي، بتعازيها، لعائلة المخرج السينمائي الجزائري “نصر الدين قنيفي”، بعد وفاته عن عمر يناهز 79 سنة.

وولد المرحوم سنة 1943 بمدينة قسنطينة، حيث التحق بالمدرسة الكتانية سنة 1949. وزاول لاحقا تعليمه بمدرسة الفنون الجميلة الجزائرية. بعدها تابع دراسات عليا في السينما والسمعي البصري بجامعة باريس 8.

كما اشتغل الفقيد كتقني في الإذاعة والتلفزيون الجزائري ليواصل بعد ذلك الإخراج الوثائقي والروائي، التصوير، كتابة السيناريو. وحتى الرسم الصحفي لأسبوعية “المجاهد”. إلى جانب أفلام وثائقية وإصداره عدة قصص قصيرة ورواية تاريخية بعنوان “أحمد باي الجزائري” سنة 2009. كما اشترك في كتابة عديد الأفلام القصيرة والاعمال الوثائقية.

وتعامل الفقيد كمدير تصوير مع كبار المخرجين الجزائريين في مساره السينمائي الحافل. كما قام بإخراج فيلمه الطويل البارز “لم نكن أبطالا سنة 2017، المستوحى من مؤلف المناضل “عبد الحميد بن زين”. الذي يتناول على مدار حوالي ساعتين جانبا من حياة المعتقلين الجزائريين إبان الثورة التحريرية المجيدة ومعاناتهم من ويلات الإحتلال الفرنسي من قسوة وتعذيب نفسي وجسدي.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدمت الوزيرة إلى عائلة الفقيد وللأسرة الثقافية والفنية كافة، بأخلص التعازي الأخوية والمواساة الصادقة. داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.