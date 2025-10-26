وزيرة الثقافة تستقبل فرقة النيلية وتكرم خيرة بلكحل لدورها في الحفاظ على الثراث الحساني

استقبلت مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون، مساء اليوم، بقصر الثقافة “مفدي زكرياء”، الفرقة النسوية لجمعية “النِيلية” للفنون الشعبية لولاية تندوف، في أجواء مفعمة بالاعتزاز بالتراث الحساني الأصيل.

وقد أشادت الوزيرة بجهود الفرقة في صون الموروث الحساني ونقله للأجيال. مؤكدة حرص وزارة الثقافة والفنون على دعم المبادرات التي تعزز التنوع الثقافي الوطني.

وفي ختام اللقاء، كرمت الوزيرةُ رئيسةَ الجمعية، خيرة بلكحل، تقديرًا لعطائها الفني الطويل ومساهمتها في الحفاظ على التراث اللامادي الحساني.