وزيرة الثقافة تستقبل مدير المكتب الإقليمي لليونسكو

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي” اليوم الاثنين 29 جانفي 2024 بمقر الوزارة المدير الاقليمي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “ايريك فالت”.

وحسب بيان الوزارة، فقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة والفنون ومنظمة “اليونسكو” في مجال حماية التراث الثقافي، حيث استعرضت الوزيرة الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر لحماية وحفظ وتثمين تراثها الثقافي المادي وغير المادي.

وأوضح المصدر نفسه، أن كان اللقاء فرصة لمناقشة بعض المسائل المتعلقة بتسجيل مواقع وممتلكات ثقافية جزائرية جديدة على قائمة التراث العالمي واعداد ملفات متعلقة بالتراث الثقافي غير المادي لترشيحها للتصنيف ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية.

كما تناول اللقاء أهمية تدعيم المركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي في افريقيا الذي تحتضنه الجزائر، وتطرق اللقاء إلى إمكانية تعزيز القدرات العلمية والخبرات الفنية للعاملين في مجال التراث من خلال تنظيم دورات تكوينية ينشطها خبراء من اليونسكو. يضيف بيان وزارة الثقافة.

وفي ختام اللقاء وجهت الوزيرة دعوة رسمية للمدير الاقليمي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “ايريك فالت” للمشاركة في الندوة الدولية المخصصة للتراث الثقافي المغمور بالمياه التي ستنظمها الجزائر بتاريخ 26 فيفري 2024 .