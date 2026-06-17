وزيرة الثقافة تستقبل ممثلي خزانات المخطوطات

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة ممثلي خمسين خزانة ومؤسسة حافظة للمخطوطات، من بين المشاركين في أشغال الملتقى الدولي للتراث المخطوط.

وكان اللقاء فرصة للإستماع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم المتعلقة بحفظ وصون التراث المخطوط وتثمينه، وتبادل الآراء حول السبل الكفيلة بتعزيز الجهود الرامية إلى حماية هذا الإرث الثقافي الثمين.

وأكدت الوزيرة حرص وزارة الثقافة والفنون على مرافقة أصحاب الخزانات والمؤسسات المختصة، ودعم المبادرات الرامية إلى صون المخطوطات وفهرستها ورقمنتها. بما يضمن الحفاظ عليها وتثمينها لفائدة الباحثين والأجيال القادمة.

من جهتهم، ثمّن ممثلو الخزانات دعوتهم للمشاركة في هذا اللقاء الذي أتاح لهم فرصة طرح انشغالاتهم وتبادل الرؤى. معربين عن تقديرهم لاهتمام القطاع والسلطات العليا للبلاد بهذا المجال. كما أشادوا بتنظيم هذا الملتقى الدولي الذي شكّل فضاء علميا مهما لتبادل الخبرات والتجارب. خاصة وأنه عرف مشاركة عدد معتبر من الخبراء والباحثين المختصين في التراث المخطوط من داخل وخارج الوطن. وأشاروا إلى أنه عزّز مكانة الجزائر كفضاء للحوار والتعاون في مجال صون التراث المخطوط وتثمينه.

للعلم، فقد حظي الملتقى بزخم إحصائي يعكس قيمته العلمية، حيث قدم 29 باحثا جزائريا و20 خبيرا أجنبيا مداخلات حول المخطوط. وشهد مشاركة وحضور 87 أستاذا وباحثا من مختلف الجامعات ومراكز البحث.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور