وزيرة الثقافة تسدي تعليمات بتفعيل النشاط المسرحي

أسدت وزيرة الثّقافة والفنون، تعليمات بتفعيل النشاط المسرحي، بعد إجتماعها بمدراء المؤسسات الثقافية لمتابعة وضع المسارح والنشاط المسرحي في ظل الجائحة.

وحسب بيان للوزارة، وبعد استماعها لكل الاقتراحات، أسدت الوزيرة التعليمات الآتية:

دعوة الجمعيات والتعاونيات المسرحيّة التي تلقت الشّطر الأول من الدعم “50 بالمائة”، في إطار صندوق دعم الإبداع الفني والأدبي، لاستٸناف نشاطاتها.

وتم دعوة هذه الجنعيات والتعاونيات المسرحية، للتقدم للمسرح الوطني الجزائري والمسارح الجهوية ومختلف المؤسسات الثقافية، لعرض أعمالها الفنية عبر المنصّات الإلكترونية الخاصة بتلك المؤسسات حتى يتسنّى لهم تحصيل الشطر الثاني من الدعم.

بالإضافة إلى دعوة المؤسسات المسرحية لتفعيل النشاط الثّقافي والفنّي، مع احترام البروتوكول الصحّي، من خلال تقديم وتوزيع العروض المسرحية عبر الوسائط الافتراضية، وتمكين الفنانين من الاستفادة من الحقوق المرتبطة بها..

وتأتي هذه الإجراءات في انتظار زوال الجائحة، وعودة النّشاط المسرحي إلى الرّكح وجمهوره.