وزيرة الثقافة تسدي تعليمات برقمنة كل تعاملات الديوان الوطني لحقوق المؤلف

أسدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، تعليمات لضبط الإستراتيجية الجديدة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (أوندا). وتحديد أولويات العمل والملفات التي تقتضي التسريع في وتيرة الاشتغال عليها.

وحسب ما جاء في بيان للوزارة. فإن الهدف من هذه التعليمات هو ضمان جودة الخدمات والرفع من مردودية الأداء”. وهو ما يصب في تحسين وضعية الفنانين والمؤلفين في الجزائر. كما أكدت الوزيرة أيضا على ضرورة اللجوء إلى رقمنة كل تعاملات الديوان مع محيطه الداخلي والخارجي حرصا على تقريب الإدارة من المواطن”.

وعقدت وزيرة الثقافة مولوجي جلسة عمل في الديوان بحضور مديره العام وإطاراته، حيث استمعت إلى عرض حوله بمناسبة خمسينية تأسيسه. وقد تمحور هذا اللقاء حول عديد النقاط كما خلص إلى جملة من التدابير والمخرجات أهمها “تسهيل المعاملات مع الأعضاء وتفادي البيروقراطية عن طريق تفعيل التصريح الإلكتروني”.

كما تم اقتراح إنشاء كونفدرالية إفريقية لحقوق المؤلف تظم مختلف هيئات القارة وإنشاء بوابات للديوان مع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. وكذا دراسة جدوى تأسيس المركز الطبي الاجتماعي لصالح الأعضاء المنخرطين في الديوان.

وتعلقت أيضا هذه المخرجات باستحداث مديرية جديدة في جنوب البلاد وإنشاء أكاديمية حقوق التأليف الجزائرية. بالإضافة كذلك إلى إدخال المكتب الجهوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في الجزائر كشريك متميز. وكذا القيام بدراسة استطلاعية إقليمية لتحديد مصادر جديدة للتحصيل.

كما دعت وزيرة الثقافة، لوضع مخطط عمل متكامل استنادا لبيانات السلطات المحلية والمركز الوطني للسجل التجاري لزيادة مداخيل الديوان. وأيضا إطلاق حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة المستغلين العموميين حول أهمية مساهماتهم في احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ومن هذه المخرجات أيضا، هناك البحث عن مصادر جديدة للتحصيل من خلال وضع آليات وإجراءات تلزم المستغلين بالوفاء ووضع برنامج رقمي لتتبع استغلال المصنفات والأداءات. بالإضافة إلى وضع قائمة للخبراء الجزائريين في مجال حقوق المؤلفين واقتراحهم كمدربين بالكونفدرالية الدولية لهيئات المؤلفين والملحنين.

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