وزيرة الثقافة تسدي تعليمات صارمة للتكفل بكل من الفنان ” العربي غزال ” والفنان  “قادة”

أسدت وزيرة الثقافة صورية مولوجي، تعليمات صارمة بخصوص التكفل بالحالة الصحية لكل من الفنان محمد صالح غزال، المدعو ” العربي غزال ” من مدينة قسنطينة، والفنان محمد قباش المدعو “قادة” أحد أعضاء فرقة راينا راي من مدينة سيدي بلعباس.

وحسب بيان الوزارة أمرت مولوجي مصالحها المعنية بضرورة بالتنسيق مع وزارة الصحة لاستقبال المريضين. حيث تم اتخاذ الإجراءات الضرورية للتكفل بهما على مستوى المستشفى الجامعي ” مصطفى باشا ” و” بني مسوس ” .

والجدير بالذكر فإن الفنان العربي غزال يتواجد حاليا في المستشفى الجامعي بقسنطينة تحت متابعة طبية مشدّدة. يشرف عليها فريق طبي مختص الذي يوصي بالتريث في نقل المريض حاليا إلى الجزائر العاصمة خلال هذين اليومين إلى أن يستقر وضعه الصحي.

كما تتابع الوزيرة شخصيا، عن قرب الأخبار والتفاصيل الواردة من الفريق الطبي المعالج . وكانت قد امرت الوزيرة إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، منذ أيام باتخاذ الإجراءات الخاصة بنقل المريضين إلى الجزائر العاصمة. وتوفير جميع التسهيلات والعناية الضرورية .

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