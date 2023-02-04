وزيرة الثقافة تسدي تعليمات للحفاظ على المخطوطات

أسدت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، توجيهات تقضي بالعمل الدؤوب في الحفاظ على المخطوطات القيمة معرفيًا وتاريخيًا. كما سيرفع من حالة الوعي بأهمية المخطوطات وصونها وعدم تعريضها للتلف أو الكوارث.

كما جدّدت، وزيرة الثقافة، الحرص والعناية الخاصة على ضرورة الاستمرار في برمجة هذه الندوات والورشات لتعميم. ونشر ثقافة حماية المخطوط الجزائري الذي يظل عنوان أصالة أمة. ومفخرة كبرى من مفاخر التاريخ الثقافي الجزائري، ومدى إسهامه في التراث الإنساني.

للإشارة، تنظم المكتبة الوطنية ندوة علمية حول “تقنيات حماية وحفظ المخطوطات من الكوارث”. إضافةً إلى ورشة تدريبية حول “حماية وحفظ المخطوط”، وذلك بمدينة عين صالح أيام 7،8 و9 من شهر فيفري الجاري. من تنشيط خبراء في هذا المجال من المكتبة الوطنية الجزائرية.

وجاءت الندوة بتوجيهات من وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي”. وضمن الإستراتيجية الثقافية الشاملة التي تلتزمها وزارة الثقافة والفنون، إزاء الحفاظ وصون الممتلكات الثقافية. والعمل على الارتقاء بها بما يخدم الثقافة الجزائرية وحضورها الإنساني. ومن أجل تفعيل هذه الجهود ميدانيًا وبحث مختلف سبل الحفاظ على المخطوط الجزائري.